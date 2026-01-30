В Саратове УК «Кронверк Сити» обязали убрать заусенцы на детской площадке

Фрунзенский районный суд Саратова постановил обязать управляющую компанию ООО «Кронверк Сити» привести в порядок детскую площадку.

Основанием для иска послужила прокурорская проверка в ноябре 2025 года.

Было установлено, что игровая зона у дома № 10 по 3-му Артезианскому проезду не отвечает санитарным и техническим требованиям безопасности. Прокуратура потребовала установить информационные таблички, а также устранить повреждения оборудования и покрытия, в частности, так называемые заусенцы.

Суд удовлетворил исковые требования. Решение ещё не вступило в законную силу, а на устранение нарушений после этого отводится до 6 месяцев.

Алиса Эай