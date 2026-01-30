Число избирателей в Саратовской области за 2025 год сократилось почти на 7 тысяч

На 1 января 2026 года в Саратовской области зарегистрировано 1 828 143 избирателя.

Согласно данным облизбиркома, за последний год число граждан, имеющих право голоса, уменьшилось на 6 974 человека — на ту же дату 2025 года их было 1 835 117. Это продолжает долгосрочную тенденцию сокращения электората в регионе: за пятилетний период (с 2021 по 2026 год) общая убыль составила 56 831 человека.

Все это отражает общероссийскую тенденцию резкого снижения численности населения, когда смертность превышает рождаемость в зависимости от региона в 2 и более раз.

Напомним, что в сентябре 2026 года (с 18 по 20 число) в России запланированы выборы депутатов Государственной Думы IX созыва.

Ольга Сергеева