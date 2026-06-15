В Саратове умер 103-летний ветеран ВОВ Николай Соков

На 104-м году жизни скончался саратовский ветеран Великой Отечественной войны Николай Соков.

В некрологе говорится, что фронтовик родился в 1922 году в Тамбове, а в 1925 году с семьей переехал в Балашов.

Соков окончил Ленинградское военное училище и, начав службу в Горьком, защищал небо над блокадным Ленинградом. После войны он служил в войсках ПВО и участвовал в боевых действиях в Корее. В 1965 году он начал работать в исполкоме Саратовского горсовета, где проработал 36 лет.

Николай Соков был награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, а также медалями Жукова и «За Победу над Германией». Обладатель звания Почетного гражданина Саратова.

Ольга Сергеева