В Саратове умер политолог и общественник Михаил Гамаюнов

В Саратове 11 июня 2026 года на 79-м году жизни скончался политолог и бывший координатор объединения наблюдателей Михаил Гамаюнов.

Прощание с ним состоялось 13 июня. Об этом сообщили его близкие изданию «Глушь медиа».

Михаил Гамаюнов был одним из ключевых фигур в развитии общественного наблюдения на выборах в Саратове. Он активно организовывал обучение для наблюдателей, членов участковых комиссий и корреспондентов, что способствовало повышению прозрачности выборного процесса. Гамаюнов также занимался выявлением фальсификаций и нарушений на выборах, что сделало его известным защитником демократических процессов в регионе.

В одном из своих интервью изданию «Четвертая Власть» он отметил: «Надо чтобы у народа, наконец, появилось желание провести уборку в своем доме, в доме должно быть чисто! Ведь выборы — это и есть генеральная уборка в нашем общем Доме!» Эта цитата отражает его стремление к честности и прозрачности в избирательном процессе.

Ольга Сергеева