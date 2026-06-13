Чиновники закрыли пляж-солярий «Городские пески» под мостом Саратов-Энгельс

В Саратове временно закрыли солярий «Городские пески», расположенный под мостом, соединяющим областной центр с Энгельсом.

Об этом сообщили в администрации Волжского района 11 июня.

Причина — подмыв береговой зоны. Для укрепления склона в выходные привезут баржи с песком. Работы направлены на восстановление естественного рельефа побережья.

Одновременно специалисты отремонтируют спуск к пляжу. Это необходимо для безопасности посетителей и удобного доступа.

Доступ к солярию ограничен до завершения всех мероприятий. О сроках открытия пока не сообщается.

Ольга Сергеева