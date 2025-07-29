В Саратове усилили контроль за незаконными объектами и дизайн-кодом

От
Новости Саратова
-
0

По поручению мэра Михаила Исаева межведомственная группа проводит рейды по выявлению:

  • Самовольных нестационарных объектов;
  • Нарушений правил оформления фасадов и витрин.

Результаты последних проверок:
Нарушения, требующие демонтажа (ул. Волжская, ул. Кутякова и др.):

  • Документы переданы районным администрациям;
  • Незаконные конструкции будут снесены в установленные сроки.
    Частичный захват общественного пространства (пересечение ул. Кутякова и Астраханской):
  • В отношении владельцев инициируются административные производства;
  • Возможны штрафы до 500 тыс. рублей по ст. 7.1 КоАП РФ.