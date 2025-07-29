В Саратове усилили контроль за незаконными объектами и дизайн-кодом

По поручению мэра Михаила Исаева межведомственная группа проводит рейды по выявлению:
- Самовольных нестационарных объектов;
- Нарушений правил оформления фасадов и витрин.
Результаты последних проверок:
Нарушения, требующие демонтажа (ул. Волжская, ул. Кутякова и др.):
- Документы переданы районным администрациям;
- Незаконные конструкции будут снесены в установленные сроки.
Частичный захват общественного пространства (пересечение ул. Кутякова и Астраханской):
- В отношении владельцев инициируются административные производства;
- Возможны штрафы до 500 тыс. рублей по ст. 7.1 КоАП РФ.