В Саратове усилили контроль за пользователями электросамокатов

Комитет муниципального контроля, ГИБДД и Добровольная народная дружина провели очередной рейд по соблюдению правил использования средств индивидуальной мобильности (СИМ).
Основной фокус — пешеходные зоны, где электросамокаты и гироскутеры часто создают помехи.
Результаты на ул. Рахова:
▫️ Составлены административные протоколы на нарушителей;
▫️ Проведены разъяснительные беседы о правилах передвижения.
Ключевые требования к пользователям СИМ:
- Скорость не > 20 км/ч в зонах с пешеходами;
- Запрет на езду по тротуарам при наличии велодорожек;
- Обязательное соблюдение дистанции 1.5 м от пешеходов.