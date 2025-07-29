В Саратове усилили контроль за пользователями электросамокатов

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Новости Саратова
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Комитет муниципального контроля, ГИБДД и Добровольная народная дружина провели очередной рейд по соблюдению правил использования средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Основной фокус — пешеходные зоны, где электросамокаты и гироскутеры часто создают помехи.

Результаты на ул. Рахова:
▫️ Составлены административные протоколы на нарушителей;
▫️ Проведены разъяснительные беседы о правилах передвижения.

Ключевые требования к пользователям СИМ:

  • Скорость не > 20 км/ч в зонах с пешеходами;
  • Запрет на езду по тротуарам при наличии велодорожек;
  • Обязательное соблюдение дистанции 1.5 м от пешеходов.