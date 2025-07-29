В Саратове усилили контроль за пользователями электросамокатов

От



Комитет муниципального контроля, ГИБДД и Добровольная народная дружина провели очередной рейд по соблюдению правил использования средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Основной фокус — пешеходные зоны, где электросамокаты и гироскутеры часто создают помехи.

Результаты на ул. Рахова:

▫️ Составлены административные протоколы на нарушителей;

▫️ Проведены разъяснительные беседы о правилах передвижения.

Ключевые требования к пользователям СИМ: