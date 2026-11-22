Саратов засияет к Новому году: на улицах разместят более 600 световых конструкций.

В областном центре стартовал монтаж новогодних украшений — город постепенно входит в праздничный режим.

Ранее мэр Игорь Молчанов рассказал, что в начале следующего месяца на Театральной площади установят праздничную ёлку. По словам горожан, новогодние арт-объекты в центре Саратова начали появляться несколько дней назад — то есть подготовка началась раньше официальных сроков, и город уже понемногу загорается огнями.

Таким образом, к середине декабря Саратов должен полностью преобразиться: более 600 световых фигур, главная ёлка на Театральной площади и праздничная иллюминация в центре создадут новогоднюю атмосферу задолго до боя курантов.