«Калина» и Chevrolet Niva столкнулись у поворота на «Синюю птицу».

В Вольском районе Саратовской области произошло ДТП со смертельным исходом — авария случилась сегодня около 17:00 возле крутого поворота на известный саратовский санаторий. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По данным ведомства, столкнулись автомобили «Лада Калина» и Chevrolet Niva. За рулём отечественной легковушки находился 52-летний мужчина, иномаркой управлял 72-летний водитель. В результате столкновения водитель «Калины» погиб на месте. Пассажирка Chevrolet — 55-летняя женщина — была доставлена в больницу.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Причины столкновения пока официально не названы — не исключено, что сыграли роль сложные погодные условия и ранние сумерки.