В Саратове устранена проблема вывоза отходов на ул. Малая Горная

В Саратове улучшилась ситуация с вывозом мусора на ул. Малая Горная. Информация об этом размещена в группе ВКонтакте Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области.

К проблеме

На отсутствие своевременного вывоза мусора из баков возле дома № 41/45 по улице Малая Горная в Саратове обратил внимание местный житель. Гражданин выразил недовольство нерегулярной уборкой твердых коммунальных отходов по указанному адресу.

Материалы Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области

После оформления заявки через ПОС на портале «Госуслуги», проблема была разрешена в короткие сроки. Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области взяло ситуацию под свой контроль. Возникшая ситуация была не только решена, но и проанализирована — выявлена причина. Обратившемуся жителю был предоставлен ответ.

О решении

Согласно информации от Регионального оператора, специализированная техника прибывает на контейнерную площадку ежедневно, в соответствии с санитарными нормами. Однако, 9 ноября доступ к контейнерам оказался перекрыт из-за припаркованных автомобилей. Вывоз отходов был осуществлен Региональным оператором 10 ноября.

В качестве ответа в системе заявителю предоставили фотоподтверждение с очищенными контейнерами. Дополнительно гражданина проинформировали о возможности обращения на Горячую линию Регионального оператора по номеру 8(8452) 25-64-90 или в министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области по телефону: 8(8452) 49-05-86 в случае повторных задержек с вывозом мусора.

ПОС помогает оперативно решать локальные экологические вопросы, формировать бережное отношение к природе и среде обитания, что соответствует целям и задачам национального проекта «Экологическое благополучие», реализуемого при поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина.

Дуся Иванова