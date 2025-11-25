В Саратове утвердили компенсации за кадастровые работы после реконструкции жилья

На заседании профильного комитета Саратовской городской Думы был одобрен проект, предусматривающий частичное возмещение расходов на кадастровые работы для горожан, которые реконструировали свои дома.

Согласно документу, с 1 октября по 31 декабря 2025 года саратовцы смогут вернуть до 5 тысяч рублей за оформление жилого дома и до 6 тысяч рублей — если речь идет о доме с хозяйственными постройками.

Эта инициатива дополняет уже существующую в городе программу поддержки для тех, кто оформляет в собственность объекты ИЖС, включая многодетные семьи и участников специальной военной операции.

Полный перечень необходимых документов и контакты для консультации размещены на официальном канале городской администрации в Telegram.

Ольга Сергеева