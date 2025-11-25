В Энгельсе не расселяют аварийный дом, в дело вмешался глава СК Бастрыкин

Глава СКР взял на контроль дело о затянувшемся расселении аварийного дома в Энгельсе.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю саратовского управления СК Дмитрию Костину представить доклад по уголовному делу, возбужденному в связи с нарушением прав жильцов расселяемого дома в Энгельсе.

Поводом для вмешательства федерального руководства стало обращение граждан, проживающих в многоквартирном доме на улице Полиграфической. Они указали на многолетние проволочки с переселением.

Здание, введенное в эксплуатацию в 1939 году, находится в крайне ветхом состоянии: несущие конструкции и кирпичная кладка фасадов подвержены разрушению, а инженерные коммуникации полностью исчерпали свой ресурс.

Несмотря на то что дом официально признали аварийным еще в 2021 году, сроки его расселения неоднократно переносились. Последняя установленная дата завершения процесса отложена до 2027 года.

Как отмечается, многочисленные жалобы жителей в различные инстанции остаются безрезультатными, в результате чего люди вынуждены продолжать проживать в условиях, представляющих угрозу для их безопасности.

Ольга Сергеева