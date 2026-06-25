Власти Саратова утвердили новые правила выгула собак

Глава Саратова Игорь Молчанов подписал постановление, которое регулирует порядок выгула собак в городе.

Основная цель этого документа — обеспечить безопасность и комфорт как для владельцев собак, так и для других горожан.

Основные положения постановления:

Выгул на коротком поводке: Владельцы собак могут гулять с питомцами на территориях общего пользования, но только на коротком поводке и с обязательной уборкой за животным.

Запрещенные места: Полностью запрещен выгул собак на детских и спортивных площадках, рядом со школами, детскими садами, больницами и поликлиниками, а также в местах проведения массовых мероприятий. Ограничения также касаются ряда парков и скверов, полный перечень которых указан в постановлении.

В связи с тем, что в Саратове много владельцев собак, город нуждается в удобных оборудованных площадках для выгула. Уже функционируют площадки на бульваре по улице Рахова, в сквере имени Расковой и в сквере имени Гагарина. Доступ к таким площадкам будет обеспечен и в других районах города, а адреса будут опубликованы в канале мэрии. Игорь Молчанов поручил своему заместителю по благоустройству и транспорту проработать вопрос о создании новых площадок там, где это возможно.

Контроль за соблюдением новых правил возложен на районные администрации, которые должны назначить ответственных лиц для мониторинга исполнения постановления. Это решение направлено на создание безопасной и комфортной городской среды для всех жителей Саратова.

Ольга Сергеева