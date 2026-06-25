Саратовские пенсионеры обеспокоены слухами о блокировке банковских карт

В социальных сетях и мессенджерах вновь возникла паника из-за сообщений о якобы новых жестких правилах выплаты пенсий с 1 июля.

Пользователей пугают массовой блокировкой карт и приостановкой переводов. Однако эксперты спешат успокоить: большинство этих заявлений — либо откровенные фейки, либо искаженное толкование уже действующих законов.

Поводом для обсуждений стало требование зачислять социальные выплаты только на карты платежной системы «Мир». На самом деле это правило работает уже несколько лет и не является новшеством. К тому же, у пенсионеров остается выбор: они могут получать деньги наличными в отделениях банков, на почте или с доставкой на дом.

Слухи о том, что банки начнут блокировать пенсии при попытке перевести деньги родственникам, также вызвали страх. Финансовые организации действительно обязаны проверять подозрительные операции, чтобы противодействовать мошенничеству. Однако речь идет не о тотальной блокировке счетов, а о временной приостановке конкретной транзакции, если она выглядит как действие злоумышленников.

Важно помнить, что пенсия должна поступать на счет, оформленный лично на получателя. Если пожилой человек не может сам распоряжаться средствами, закон позволяет оформить доверенность или назначить уполномоченного представителя. Никаких решений о массовой проверке «спящих» счетов или ограничении выплат с 1 июля не принималось. Социальный фонд России работает в штатном режиме.

Специалисты рекомендуют пенсионерам быть бдительными, но не поддаваться панике. Важно своевременно обновлять персональные данные в банке и СФР, следить за сроком действия документов и никогда не передавать карты и ПИН-коды посторонним. И главное: сотрудники банков и госорганов никогда не просят переводить деньги на «безопасные счета».

Ольга Сергеева