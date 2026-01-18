В Саратове утвердили план реставрации уникального старинного здания детского сада

Особняку на Первомайской в Саратове присвоили охранный статус.

Саратовский комитет по культурному наследию официально утвердил охранное обязательство для исторического здания, известного как «Особняк», расположенного по адресу: ул. Первомайская, 59. Этот документ устанавливает строгие требования к сохранению, содержанию и эксплуатации объекта, имеющего статус памятника регионального значения.

В соответствии с новыми правилами, собственникам здания необходимо до конца 2026 года разместить на фасаде информационную табличку, а в последующие четыре года провести ремонт и реставрацию его внешних конструкций.

Особняк обладает богатой историей: изначально он принадлежал семье присяжного поверенного Александра Дыбова, известного своей благотворительной деятельностью в Саратовском обществе пособия бедным. Строительство и расширение комплекса, начавшееся с одноэтажного флигеля, велось несколько десятилетий и было завершено к 1911 году. Позже владельцем усадьбы стала семья профессора-офтальмолога Константина Юдина.

В настоящее время в отреставрированных помещениях особняка располагается детский сад, что подчеркивает социальную значимость объекта и необходимость бережного сохранения его исторического облика для будущих поколений.

Алиса Эай