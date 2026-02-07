В центре Саратова утвердили предмет охраны исторического комплекса Верхнего базара

В областном центре утвердили предмет охраны комплекса Верхнего базара.

Напомним, это ансамбль из семи зданий XIX века, построенных по проекту архитектора Алексея Салько. Объект культурного наследия регионального значения расположен в квартале между улицами Московская, Горького, Кутякова и Радищева.

Под охрану взяты историческое местоположение, роль в панораме улицы Горького, планировочная структура и эклектичная архитектура: кирпичные фасады, ритм окон, декор, карнизы и аттики. После прекращения работы базара в его зданиях теперь находятся governmentственные учреждения, офисы и магазины.

«Комплекс Верхнего базара стал 838-м объектом Саратова, для которого зафиксирован предмет охраны», — сообщил министр области Владимир Мухин. Это часть системной работы по сохранению исторического облика города.

Ольга Сергеева