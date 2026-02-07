В Ленинском районе Саратова отремонтируют тротуары за 105 миллионов рублей

Администрация Ленинского района Саратова объявила конкурс на масштабный ремонт пешеходных зон.

Соответствующее техническое задание размещено на портале государственных закупок.

Общая стоимость контракта составляет 105,9 млн рублей. В рамках проекта планируется обновить покрытие и инфраструктуру на 52 участках, включая улицы Зоринская, Ипподромная, Саперная, 2-я Электронная, Учительская, Тулайкова, Техническая, а также Деловой тупик, Курдюмская, Майская, Мостовая, Рижская, Перспективная, Мелиораторов, Ровенская, Ливневая, Кольцевая и Тополиная.

Определение подрядчика запланировано на 19 февраля. Старт работ намечен на 13 апреля, а их полное завершение — не позднее 15 июля. Установленная гарантия на выполненные работы и использованные материалы составит шесть лет.

Ольга Сергеева