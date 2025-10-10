В Саратове увековечили память бойцов спецоперации

Имена погибших на фронте военных высечены на мемориале «Землякам, погибшим в локальных войнах».

Церемония памяти состоялась сегодня, 10 октября, в Парке Победы Саратова. В ней приняли участие родные и близкие воинов.

Депутаты Саратовской областной Думы во главе с председателем Алексеем Антоновым также почтили память героев минутой молчания и возложили цветы, отдав дань мужеству и самоотверженности защитников Отечества.

Об этом сообщает пресс-служба Саратовской областной Думы.

Подготовила Ольга Сергеева