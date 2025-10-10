Около 2,5 тысяч студентов поступило по программам «Профессионалитета»

В регионе завершается приемная кампания в учреждениях среднего профессионального образования в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».

Как сообщает министерство образования Саратовской области, в этом году набор студентов ведется по 7 направлениям: машиностроение, сельское хозяйство, коммуникационные технологии в сельском хозяйстве, педагогика, энергетика, строительство, химическая отрасль.

«Основная волна приемной кампании уже завершилась. По ее итогам в колледжи и техникумы поступило около 2,5 тысяч студентов. Наиболее популярные направления – педагогика, информационные системы, электроснабжение и машиностроение», — рассказала заместитель министра образования Людмила Григорьева.

Одна из ключевых инициатив проекта – это вовлечение бизнеса в образовательный процесс. Каждый кластер ориентирован на обеспечение студентов необходимой практической базой для успешного старта карьеры, а помогают им – опытные педагоги и наставники. Проект помогает студентам быстрее адаптироваться к реальной рабочей среде, обеспечивая практико-ориентированное обучение и тесную связь с потенциальными работодателями.

«Совместно с предприятиями региона мы стремимся создать условия, при которых каждый студент сможет получить качественные знания и навыки, необходимые для успешного старта в профессиональной деятельности. Наши студенты получают уникальные возможности для освоения современных технологий и приобретения практических навыков, востребованных рынком труда. Это позволяет молодым людям строить карьеру и приносить пользу своему региону, создавая мощный кадровый потенциал для экономики», — отметила Людмила Александровна.

На следующей неделе, 17 и 18 октября, в колледжах и техникумах региона пройдет Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет», в рамках которого пройдут: родительское собрание, экскурсии на предприятия и в учреждениях, классные часы и мастер-классы.

Подготовила Ольга Сергеева