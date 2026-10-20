В Саратове уволили экс-сотрудника налоговой из-за взятки свыше миллиона

Бывшему саратовскому налоговику изменили запись в трудовой книжке на «утрату доверия».

Прокуратура Заводского района Саратова добилась изменения записи в трудовой книжке бывшего заместителя начальника отдела камеральных проверок налоговой службы. Теперь причина расторжения договора звучит как «утрата доверия». Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

Прокуратура проверила соблюдение антикоррупционных законов и выяснила: экс-чиновник получил взятку свыше миллиона рублей. Против сотрудника возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ.

Изначально госслужащий написал заявление об уходе по собственному желанию. Прокуратура с таким развитием событий не согласилась и обратилась в суд, чтобы изменить основание прекращения службы.

Суд встал на сторону надзорного органа. Решение уже вступило в силу, и теперь трудовая книжка бывшего работника налоговой службы содержит запись о коррупционном правонарушении, что закрывает дорогу на госслужбу.