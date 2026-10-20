Саратовцам сократили срок выдачи материнского капитала

Более 15 тысяч семей Саратовской области распорядились материнским капиталом в 2026 году.

Об этом сообщает региональное отделение Социального фонда России.

Существенно ускорилась процедура распоряжения средствами: срок рассмотрения заявлений сократился с 5 до 3 дней. При этом в текущем году 70% решений было вынесено раньше установленного регламентом срока.

Как отмечают в ЗАГС, сертификат теперь оформляется автоматически — без заявления и дополнительных документов от родителей. Документ направляется в личный кабинет мамы на портале Госуслуг.

Напомним, что средства материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячные выплаты на детей до 3 лет и другие направления, предусмотренные программой государственной поддержки.

С февраля 2026 года размер материнского капитала составляет 728,9 тыс. рублей на первого ребенка. Доплата за рождение в семье второго малыша после получения сертификата за первенца составляет 234,3 тысячи рублей.