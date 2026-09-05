В Саратове в честь 190-летия мечети всех желающих угощают пловом

1 сентября у Саратовской Соборной мечети прошла раздача плова, приуроченная к Дню знаний и 190-летнему юбилею храма.

Акция — часть праздничных мероприятий, организованных национальными общинами. Об этом рассказали в пресс-службе ДУМСО.

Первыми угощение приготовили представители казахской общины: было роздано 190 порций вкусного и сытного блюда восточной кухни.

Следующая раздача плова запланирована на 21 сентября — в день открытия обновлённой мечети в 2005 году, и её проведут активисты азербайджанской общины.

Наталья Мерайеф