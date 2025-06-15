В Саратове в ДТП разбился электросамокатчик

Сегодня, 15 июня, в поселке Солнечный Саратова зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с участием средства индивидуальной мобильности.

По данным городской Госавтоинспекции, инцидент произошел в 18:45 возле дома № 2 на улице Мамонтовой. Столкновение произошло между автомобилем марки «Фольксваген» и электросамокатом.

В результате аварии пострадал 18-летний молодой человек, управлявший СИМ. Его доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

Позже в ГАИ уточнили, что одним из участников ДТП был водитель электровелосипеда.