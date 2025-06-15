Саратовский спасатель Денис Чернов 90 раз стал донором

Руководитель пожарно-спасательного отряда удостоен благодарности за регулярное донорство.

Денис Чернов, начальник 3-го пожарно-спасательного отряда и обладатель звания «Почетный донор России», был отмечен благодарственным письмом от Министерства здравоохранения Саратовской области.

Как сообщили в региональном МЧС, сотрудничество между ведомством и Саратовской станцией переливания крови длится уже более 10 лет. Эта совместная работа помогает поддерживать необходимые запасы крови, которые ежегодно спасают сотни жизней.

Накануне Дня донора Чернов, совершивший 90 донаций крови, отметил, что регулярная сдача крови — это простая, но очень значимая помощь тем, кто в ней нуждается.