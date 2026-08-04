В аптеках Саратова в июле выросли продажи контрацептивов

Жители Саратова в июле заметно увеличили траты на лекарства.

Средний чек в аптеках города приблизился к 7 тысячам рублей. Как сообщает портал Megapteka.ru, объем аптечных продаж в городе вырос примерно на 14% по сравнению с предыдущим месяцем, несмотря на то, что стоимость стандартной корзины снизилась на 2% и составила 6 885 рублей (в среднем по России — 7 036 руб.).

Рост продаж зафиксирован во всех категориях.

Рекордсменами июля стали:

Эндокринные препараты — прирост в 32%.

Средства для нервной системы — плюс 23%.

Контрацептивы — показатель вырос на 21,6%.

По итогам месяца саратовская аптечная корзина занимает 15-е место в стране и 4-е в Приволжском федеральном округе среди 28 исследованных городов.

Ольга Сергеева