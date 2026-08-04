Дневной экспресс Самара — Саратов запустят в 2027 году

Проект «Самара — центр семи столиц» продолжает обрастать новыми маршрутами.

Очередным этапом станет запуск дневного экспресса, который свяжет Самару с Саратовом. Поезд планируют отправить в рейс уже в 2027 году.

Об этом в интервью ГТРК «Самара» сообщил начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев. Он уточнил, что первым шагом стала «Ласточка» до Уфы (запущена 8 мая), вторым — электричка Самара — Пенза, которая появится в этом году.

В перспективе проект предполагает соединение Самары пригородными поездами с шестью региональными центрами: помимо Уфы, Пензы и Саратова — это Оренбург, Ульяновск и Саранск.

Ольга Сергеева