В Саратове в память о Табакове выберут самых талантливых юных артистов

Заключительный этап III Областного фестиваля детского театрального творчества «Перевоплощение» состоится 30 октября в театральном институте Саратовской консерватории.

Мероприятие посвящено 90-летию со дня рождения Олега Табакова.

В конкурсе участвуют дети от 7 до 17 лет в номинациях «Художественное слово» и «Театр малых форм». По итогам отборочного тура к очному этапу допущены 4 театральных коллектива и 80 чтецов.

Жюри возглавляет директор театрального института Роман Сопко. В программе также выставка работ конкурса «Открытая табакерка». Итоги будут объявлены сразу после прослушиваний.

Наталья Мерайеф