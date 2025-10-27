Саратовцы предложили несколько локаций под пляж и паркинг в Заводском районе

Жители Заводского района Саратова активно обсуждают возможные места размещения новой пляжной зоны, инициатива создания которой принадлежит председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Планируется, что пляж будет соединен с обновляемой набережной.

Среди предлагаемых горожанами локаций — район Улешей, территория у «Авиатора» и участок на Радуге. Особый интерес вызывает 1-й жилучасток, где в настоящее время размещается служба благоустройства.

Местные жители предлагают организовать здесь не только пляж, но и современную парковочную зону для большего удобства отдыхающих.

Ольга Сергеева