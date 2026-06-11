В Саратове в столкновении двух легковушек травмировались три человека

Сегодня утром в Гагаринском районе Саратова произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого три человека получили травмы.

Инцидент случился около 8:56 на 276-м километре трассы Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» вблизи села Клещёвка.

По информации областной службы спасения, в аварии участвовали автомобили Hyundai и «Нива». Спасатели использовали гидравлический инструмент для извлечения одного из пострадавших из отечественного автомобиля. В результате ДТП были госпитализированы 54-летний мужчина из внедорожника, женщина из иномарки и водитель «Нивы».

За рулём Hyundai находился 37-летний мужчина. На месте происшествия работали спасатели, медики и сотрудники ДПС, которые выясняют подробности произошедшего.

Ольга Сергеева