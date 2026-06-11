Саратовцев призывают готовиться к очередному массовому отключению воды с 15 июня

В понедельник, 15 июня, с 9:00 до 23:00 в Кировском, Октябрьском и Фрунзенском районах Саратова будет временно отключено холодное водоснабжение.

Это связано с подготовкой сетей к осенне-зимнему периоду.

В зону отключения попали улицы:

Панкратьевские проезды (1-й, 2-й, 3-й)

ул. Астраханская, Большая Казачья, Московская, Рабочая, Советская

ул. им Вавилова Н.И., Мичурина И.В., Пугачева Е.И., Рахова В.Г., Хользунова А.И.

Жителям рекомендуют пополнить запасы воды заранее, чтобы избежать снижения напора на верхних этажах домов.

Ольга Сергеева