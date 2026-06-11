Саратовцев призывают готовиться к очередному массовому отключению воды с 15 июня

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Новости Саратова

В понедельник, 15 июня, с 9:00 до 23:00 в Кировском, Октябрьском и Фрунзенском районах Саратова будет временно отключено холодное водоснабжение.

Это связано с подготовкой сетей к осенне-зимнему периоду.

В зону отключения попали улицы:

  • Панкратьевские проезды (1-й, 2-й, 3-й)
  • ул. Астраханская, Большая Казачья, Московская, Рабочая, Советская
  • ул. им Вавилова Н.И., Мичурина И.В., Пугачева Е.И., Рахова В.Г., Хользунова А.И.

Жителям рекомендуют пополнить запасы воды заранее, чтобы избежать снижения напора на верхних этажах домов.

Ольга Сергеева