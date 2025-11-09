В Саратове в столкновении иномарки со «скорой» пострадал ребенок

В Саратове в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал несовершеннолетний ребенок.

Авария с участием легкового автомобиля и машины скорой медицинской помощи произошла сегодня, 9 ноября, в Ленинском районе города.

Дорожно-транспортное происшествие случилось утром на проспекте Строителей. На этом участке дороги столкнулись автомобиль марки Haval и специализированный автомобиль экстренной медицинской помощи.

Вследствие данного инцидента восьмилетний пассажир легкового автомобиля был доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

В настоящее время сотрудники Государственной автоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ольга Сергеева