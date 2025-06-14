В Саратове в субботу эвакуировали ТЦ «Тау»

Сегодня, 14 июня, в торговом центре, расположенном по адресу: 3-я Дачная, 1, была проведена экстренная эвакуация посетителей.

Как пояснили в пресс-службе регионального МЧС, в ТЦ «Тау» сработала автоматическая система оповещения. Причиной стало короткое замыкание электропроводки.

Возгорания не произошло. Эвакуационные мероприятия организовала администрация торгового центра.

Спецслужбы прибыли по повышенному номеру вызова, но ситуация была оперативно взята под контроль. На месте подтвердили отсутствие пожарной угрозы.