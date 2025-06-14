В Саратовской области в 11-й раз стартовал фестиваль клубники

Город Балаково встречает 11-й традиционный фестиваль клубники.

В субботу 14 июня в городе проходит ежегодное празднование, посвященное любимой летней ягоде.

На площади у Дворца культуры развернулись:

Творческие мастерские с изделиями ручной работы.

Детские игровые площадки.

Кинотеатр под открытым небом.

Фотозоны и станция аквагрима.

Особый интерес гостей вызывает главная сцена, где выступают местные коллективы.

В 16:00 по местному времени состоится торжественное открытие с участием принцессы Виктории, которая проведет костюмированное шествие по парку.