В Саратовской области в 11-й раз стартовал фестиваль клубники

Город Балаково встречает 11-й традиционный фестиваль клубники.
В субботу 14 июня в городе проходит ежегодное празднование, посвященное любимой летней ягоде.
На площади у Дворца культуры развернулись:
Творческие мастерские с изделиями ручной работы.
Детские игровые площадки.
Кинотеатр под открытым небом.
Фотозоны и станция аквагрима.
Особый интерес гостей вызывает главная сцена, где выступают местные коллективы.
В 16:00 по местному времени состоится торжественное открытие с участием принцессы Виктории, которая проведет костюмированное шествие по парку.