В Саратове вандалы испачкали детскую площадку в сквере Расковой

Саратовчанка возмущена состоянием детской площадки в сквере Расковой.

В сообществе «Заводской Online Саратов» появился эмоциональный пост о плачевном состоянии игровой зоны в сквере имени Марины Расковой. Местная жительница 16 июня опубликовала фотографии испорченного оборудования.

Основные претензии: все игровые элементы изрисованы и загрязнены, подростки занимают площадку, мешая малышам. Часть оборудования сломана.

«После того как сюда начали приводить школьные группы, площадка превратилась в неухоженное место. Прошу сопровождающих хотя бы убирать за своими подопечными!» — написала автор.

Пользователи поддержали жалобу: «Недавно видела, как старшеклассники катались на качелях, встав на них ногами. Где же воспитание?»

Ситуация требует вмешательства коммунальных служб и администрации учебных заведений.