Саратовскую область из-за циклона ждут похолодание и ливни

Недельный прогноз погоды в Саратовской области озвучен Гидрометцентром.

На предстоящей неделе регион окажется под влиянием циклона, который принесет преимущественно облачную погоду с кратковременными прояснениями. Ожидаются ежедневные дожди, местами с грозами и шквалистым ветром (до 18 м/с).

Температура воздуха будет на 2-4° ниже климатической нормы. Ночью: +8…+16°. Днем: +21…+26° (во время дождя +17…+20°).

В Саратове: ночью +13…+15°, днем +22…+24°.

Уровень пожарной опасности преимущественно низкий (1-2 класс), местами высокий (4-5 класс).

Температура воды в Волге у Саратова +20,6°.