В Саратове вандалы ночью разбили стекла двух остановочных павильонов

В Заводском районе Саратова произошёл акт вандализма — неизвестные разбили стёкла двух недавно установленных остановочных павильонов.

Инцидент произошёл в ночь с 6 на 7 июля на улицах Тульской и Огородной.

Как сообщили в районной администрации, о повреждении муниципального имущества первыми сообщили работники коммунальных служб. Чиновники обратились к жителям с просьбой бережнее относиться к объектам благоустройства.

Администрация района призвала очевидцев сообщать о подобных случаях через официальные страницы в социальных сетях (@zavodskoyadmin). В настоящее время решается вопрос о восстановлении повреждённых остановочных комплексов.