На месте снесённых ларьков у Крытого рынка начали возводить новые торговые конструкции

В Саратове на месте демонтированных торговых павильонов у Крытого рынка начались строительные работы.

В администрации Фрунзенского района пояснили ситуацию.

Ранее в июне здесь были снесены многочисленные ларьки. Появление новых конструкций вызвало вопросы у жителей, предположивших возведение торговых объектов.

Однако в администрации уточнили, что земельный участок находится в собственности торгового центра «Детский мир», поэтому муниципалитет не может распоряжаться этой территорией.

«Наша первоочередная задача — установка современного остановочного павильона. Работы запланированы на эту неделю», — сообщили в районной администрации. Подчеркивается, что планы по благоустройству территории остаются неизменными.