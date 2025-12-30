В Саратове владельцам эвакуированных авто и мотоциклов придется платить больше с Нового года

В Саратове с конца декабря подорожали услуги эвакуатора и штрафстоянок.

Новые тарифы утвердил региональный министр транспорта Николай Сервеев.

Стоимость эвакуации:

Мототранспорт — 1 620 ₽ (ранее 1 355 ₽).

Легковые автомобили и лёгкие грузовики — 3 100 ₽ (ранее 2 598 ₽).

Хранение на штрафстоянке (в час):

Для мотоциклов — 30 ₽ (было 23 ₽).

Для автомобилей — 53 ₽ (было 44 ₽).

Оплатить услуги перемещения и хранения необходимо в течение 30 дней с момента задержания ТС. Новые расценки действуют с 28 декабря и установлены до 31 декабря 2027 года.

Ольга Сергеева