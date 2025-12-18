В Саратове власти ограничили доступ выхода на лед Волги

В Саратове ввели временный запрет выхода на лёд.

Администрация города ввела временный запрет на пребывание людей и техники на льду всех водоёмов в черте Саратова. Соответствующее постановление подписал мэр Михаил Исаев.

Запрет будет действовать в два этапа:

с 19 по 31 декабря 2025 года;

с 15 марта по 15 апреля 2026 года.

В эти периоды выход, выезд и любые другие передвижения по ледовой поверхности городских рек, прудов и озёр полностью запрещены. Мера направлена на предотвращение происшествий в периоды наиболее опасного состояния льда.

Ольга Сергеева