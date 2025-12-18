В Саратове все школы уходят на досрочные каникулы из-за всплеска заболеваемости

С 19 декабря все муниципальные школы и учреждения допобразования Саратова закрываются на карантин.

Решение принято городским комитетом по образованию на основании рекомендаций главного санитарного врача и анализа эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ.

Учебный процесс приостановлен до 26 декабря включительно. Комитет по образованию рекомендует родителям обеспечить нахождение детей дома, исключив их пребывание в общественных местах, следить за официальными сообщениями и строго соблюдать меры профилактики.

Информация о возобновлении занятий будет доведена до родителей через официальные каналы связи. За дополнительными разъяснениями можно обращаться в комитет по образованию по телефону 29-65-19.

Ольга Сергеева