В Саратове внук сломал бабушке позвоночник из-за отказа дать деньги

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Новости Саратова
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Трагический инцидент произошел в октябре 2024 года. 40-летний мужчина, ранее судимый, напал на свою 86-летнюю бабушку после того, как она отказалась дать ему деньги. В ходе конфликта он толкнул пенсионерку, что привело к тяжелым травмам:

  • Перелом позвоночника;
  • Черепно-мозговая травма;
  • Сотрясение мозга.

Пострадавшая была экстренно госпитализирована. Медики квалифицировали вред здоровью как средней тяжести.

Женщина регулярно помогала матери обвиняемого (своей дочери) финансово. В день нападения внук потребовал крупную сумму, а после отказа применил силу.

Правовые последствия:

  • Возбуждено уголовное дело;
  • Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы;
  • Суд учтет его судимость при вынесении приговора.