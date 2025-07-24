В Саратове внук сломал бабушке позвоночник из-за отказа дать деньги

Трагический инцидент произошел в октябре 2024 года. 40-летний мужчина, ранее судимый, напал на свою 86-летнюю бабушку после того, как она отказалась дать ему деньги. В ходе конфликта он толкнул пенсионерку, что привело к тяжелым травмам:
- Перелом позвоночника;
- Черепно-мозговая травма;
- Сотрясение мозга.
Пострадавшая была экстренно госпитализирована. Медики квалифицировали вред здоровью как средней тяжести.
Женщина регулярно помогала матери обвиняемого (своей дочери) финансово. В день нападения внук потребовал крупную сумму, а после отказа применил силу.
Правовые последствия:
- Возбуждено уголовное дело;
- Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы;
- Суд учтет его судимость при вынесении приговора.