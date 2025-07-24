В Саратове внук сломал бабушке позвоночник из-за отказа дать деньги

Трагический инцидент произошел в октябре 2024 года. 40-летний мужчина, ранее судимый, напал на свою 86-летнюю бабушку после того, как она отказалась дать ему деньги. В ходе конфликта он толкнул пенсионерку, что привело к тяжелым травмам:

Перелом позвоночника;

Черепно-мозговая травма;

Сотрясение мозга.

Пострадавшая была экстренно госпитализирована. Медики квалифицировали вред здоровью как средней тяжести.

Женщина регулярно помогала матери обвиняемого (своей дочери) финансово. В день нападения внук потребовал крупную сумму, а после отказа применил силу.

Правовые последствия: