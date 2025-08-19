В Саратове во второй раз пройдет форум «Креативный Саратов»

19 сентября в Саратове состоится региональный форум «Креативный Саратов», посвященный развитию креативных индустрий. Организаторами мероприятия выступили министерство инвестиционной политики и Корпорация развития Саратовской области.

В этом году форум продолжает традиции прошлого года, когда на мероприятии собралось около 350 участников. В программе запланированы выступления федеральных экспертов, представителей крупных российских брендов и корпораций, а также выставка-продажа работ саратовских дизайнеров. Особое внимание будет уделено презентации региональных брендов на заседании Клуба продюсеров.

Министр инвестиционной политики Александр Марченко отметил, что форум стал важной площадкой для диалога между властью, бизнесом и креативным сообществом. Мероприятие призвано способствовать дальнейшему развитию креативной экономики в регионе.