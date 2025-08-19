В Саратовской области возбуждено уголовное дело после гибели подростка на рыбалке

Трагедия произошла 18 августа в селе Малая Тарамовка, где 13-летний мальчик утонул во время рыбалки на реке Камелик. Подросток находился в резиновой лодке отдельно от своего отчима, когда произошел несчастный случай.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье. Следователи провели осмотр места происшествия и назначили необходимые экспертизы для установления всех обстоятельств инцидента.

В настоящее время продолжаются оперативные и следственные мероприятия, направленные на выяснение причин трагедии. Расследование находится на особом контроле у регионального руководства СК России.