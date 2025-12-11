В Саратове водитель пострадал в массовом ДТП с экскаватором у «Маяка»

В Саратове четыре автомобиля столкнулись в массовом ДТП.

В среду 10 декабря на улице Политехнической, рядом с гипермаркетом «Маяк», произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием четырёх транспортных средств. Столкнулись микроавтобус «Газель», легковой автомобиль «Лада Ларгус», «ВАЗ-2104» («четвёрка») и экскаватор-погрузчик Case.

По данным региональной Госавтоинспекции, авария произошла около 17:30. В результате ДТП травмы получил 66-летний водитель «Лады Ларгуса». Мужчину госпитализировали для оказания медицинской помощи.

Причины столкновения и виновник происшествия в настоящий момент устанавливаются.

Ольга Сергеева