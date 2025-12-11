Мэрия Саратова рассказала о личной помощи губернатора городу

Многие из проблемных вопросов муниципалитета решаются благодаря поддержке региональной власти и лично губернатора Саратовской области Романа Бусаргина.

Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Ремонт коммуникаций: начала работать масштабная программа ремонта водопроводных и канализационных сетей. Восстановлено более 30 км коммуникаций.

Снос аварийного жилья: благодаря выделению финансирования из регионального бюджета сохранены высокие темпы работ по сносу расселенных домов. В этом году снесено 100 объектов.

Благоустройство территорий больниц: приведены в порядок территории 11 медицинских учреждений города.

Поддержка образования: проведен текущий ремонт и улучшение материально-технической базы в 20 образовательных учреждениях.

Транспорт: 4 автобусных маршрута переведены на брутто-контракты, что позволило ужесточить контроль за расписанием. Организовано бесплатное обучение водителей трамваев и троллейбусов с выплатой стипендий.

Озеленение: благодаря региональной программе и активной вовлеченности муниципальной власти в Саратове в текущем году было высажено более 2,8 тысячи деревьев и 17,5 тысячи кустарников.

Ольга Сергеева