В Саратове водитель «Жигулей» среди белого дня протаранил столб

В Саратове 12 ноября легковой автомобиль совершил наезд на уличный фонарный столб.

Инцидент случился в три часа дня на улице Соловьиной, напротив домостроения № 28.

По информации областного управления ГАИ, молодой человек 1999 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2107, не смог удержать контроль над транспортным средством и совершил столкновение с осветительной опорой.

После происшествия водитель был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи. Обстоятельства дорожного происшествия в настоящее время уточняются.

