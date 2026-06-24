В Саратове военный суд рассмотрит дело о продаже банковских карт преступникам

В Саратове завершено расследование уголовного дела в отношении трёх граждан России, обвиняемых в приобретении и передаче банковских карт для незаконных финансовых операций.

По данным Следственного комитета России, в 2024—2025 годах обвиняемые действовали в преступном сговоре.

Фигуранты находили граждан в Саратовской области, на которых были открыты банковские счета и выпущены карты различных кредитных организаций. За денежное вознаграждение эти граждане передавали свои карты обвиняемым, которые затем передавали их неустановленным лицам. Обвиняемые осознавали, что электронные средства платежа будут использованы для приёма, перевода и снятия денег, полученных преступным путём.

Все трое задержанных полностью признали свою вину и дали признательные показания на допросах. В целях обеспечения приговора суд наложил арест на имущество обвиняемых на общую сумму свыше 15 миллионов рублей.

Следствием собрано достаточно доказательств, подтверждающих вину фигурантов, и уголовное дело направлено в Саратовский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу.

Ольга Сергеева