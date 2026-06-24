До аэропорта «Гагарин» в Саратове запустят дополнительные рейсы автобусов

В Саратове на автобусном маршруте № 101Э, который соединяет город с аэропортом «Гагарин», введены дополнительные рейсы.

Это решение было принято для улучшения транспортного обслуживания населения и обеспечения более удобного сообщения между Саратовом и аэропортом.

Расписание дополнительных рейсов

От автовокзала:

6:15

6:45

8:00

9:15

10:30

11:45

13:00

14:15

15:30

17:00

18:00

19:15

20:30

21:10

От аэропорта:

8:30

9:45

11:00

12:00

13:30

14:45

16:00

17:30

18:30

19:45

20:15

21:15

22:30

23:10

Эти изменения в расписании позволяют пассажирам более гибко планировать свои поездки, особенно в часы пик. Автобусы курсируют через поселок Дубки, что также улучшает доступность этого района.

Введение дополнительных рейсов стало возможным благодаря увеличению числа транспортных средств на маршруте, что позволяет обеспечить регулярное сообщение на протяжении всего дня.

Ольга Сергеева