В Саратове возбуждено уголовное дело после обрушения стены дома на Крымской

В Саратове следственные органы возбудили уголовное дело по факту обрушения стены дома на улице Крымской. Дело квалифицировано по ч. 1 ст. 238 УК РФ — «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По версии следствия, в сентябре 2025 года с подрядной организацией заключили договор на противоаварийные работы в доме, признанном аварийным еще в 2020 году. Однако из-за некачественного исполнения работ уже в октябре того же года произошло частичное обрушение фасада.

Сегодня, 31 июля, случилось новое обрушение — на этот раз рухнул один из подъездов. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Здание на момент обрушения было полностью расселено.

Следственный комитет области продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего. Уголовное дело направлено на установление виновных в ненадлежащем исполнении обязательств подрядной организацией. Жильцов дома выселили заранее, что позволило избежать жертв.