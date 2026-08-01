Предприниматель в Вольске забыл уведомить МВД об увольнении иностранца, и фабрику опечатали

В Вольске Саратовской области судебные приставы приостановили работу местного производителя обуви на 14 суток. Причиной стало нарушение миграционного законодательства. Полиция установила, что индивидуальный предприниматель не сообщил в МВД об увольнении иностранного сотрудника.

Работник ушёл в отпуск на родину и не вернулся, после чего договор был расторгнут. Однако бизнесмен проигнорировал обязанность уведомить ведомство, что является нарушением части 3 статьи 18.15 КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде штрафа и административного приостановления деятельности на 14 дней.

Приставы опечатали цех и оборудование, запретив возобновлять работу до истечения срока под угрозой дополнительной ответственности.